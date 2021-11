Rapid-Gruppe: West Ham lässt Punkte liegen

West Ham United hat im vierten Anlauf in der Gruppe H der Fußball-Europa-League die ersten Punkte abgegeben. Der englische Premier-League-Club musste sich beim Gastspiel bei KRC Genk am Donnerstagabend nach 0:1-Rückstand und 2:1-Führung am Ende mit einem 2:2 begnügen. Mit nun zehn Punkten liegen die Engländer weiter klar auf Rang eins, die Belgier folgen mit vier Zählern dahinter. Dinamo Zagreb und Rapid hielten vor dem Abendduell (21.00 Uhr) in Kroatien bei je drei Punkten.