Gesundheits-Sorgen in der Region Murtal-Murau

In Murau sorgt aktuell vor allem die neue Kinderambulanz am LKH Stolzalpe mit den eingeschränkten Öffnungszeiten für Ärger. Am Samstag ruft eine Elterninitiative zu einer Lichterkette um das Spital. Nationalratsabgeordneter Max Lercher (SPÖ) möchte gar prüfen lassen, ob auf Basis der Grundrechte eine bessere Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum juristisch herbeizuführen ist.