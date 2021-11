Das Bevölkerungswachstum hat sich verlangsamt

Tendenz zu weiteren Wohnsitzen

Einen Höchststand seit Einführung der Zählung 1996 verzeichnete die Landesstelle für Statistik bei der Anzahl an Bürgern, die mehr als einen Wohnsitz in Vorarlberg angemeldet haben. Dies betrifft mit 4039 Neuanmeldungen (+13,5 Prozent) rund 34.000 Personen. Hintergrund des Anstiegs seien die verschärften Einreisebedingungen während des Lockdowns. Um ohne Komplikationen nach Vorarlberg einreisen zu dürfen, hätten mehrheitlich im Ausland oder in anderen Bundesländern ansässige Österreicher einen weiteren Wohnsitz angemeldet.