Ab sofort jeden Donnerstag: Steilhang auf krone.tv

Kick-Off für die neue Ski-Saison auf krone.tv! Wöchentlich gibt es wieder die wichtigsten Hintergründe und Stories rund um den österreichischen Skiverband. In der ersten Episode blicken wir zurück auf den Auftakt in Sölden, bewerten das neue Dreigespann an der Spitze des ÖSV und es gibt einen Ausblick auf die Parallel-Rennen in Lech/Zürs. Auf krone.tv sind Sie übrigens jeden Donnerstag ab 19 Uhr 40 mit dabei - mit Moderator Martin Grasl und krone.tv-Chef Max Mahdalik, der erst vor kurzem mit Langzeitpräsident Peter Schröcksnadel fischen war.