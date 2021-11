Startschuss für das Klimaschutz-Gemeindeservice

Mit der Bildung des Klimakabinetts hat sich die steirische Landesregierung zum Ziel gesetzt, Impulsgeber und Vorbild im Klimaschutz zu sein. Am heutigen Mittwoch wurde in Bruck an der Mur der nächste Schritt am Weg, Klimaschutz als Querschnittsmaterie im gesamten Bundesland zu verankern, gegangen: Im Rahmen einer Bürgermeister-Konferenz gaben Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, Klimaschutzlandesrätin Ursula Lackner und Nachhaltigkeitslandesrat Hans Seitinger den offiziellen Startschuss für das neue, in der Steiermark einzigartige Gemeindeservice.