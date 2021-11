24-jähriger Linzer raubte Boten drei Pizzen

Weisungg sich Arbeit zu suchen

Soweit kam es beim Prozess in Linz nicht. Der Angeklagte, geständig und unbescholten, nahm die Strafe - 30 Monate Haft, zehn davon unbedingt - an. Nach der Haft muss er sich um eine Arbeit kümmern, so die Weisung der Richterin.