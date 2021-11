Osttiroler Bauernfamilie stellt Likör aus Hanf her

Der erste Hanflikör aus biologisch angebautem Nutzhanf wurde in Dölsach kreiert. Die Biobauern Michael und Karin Halbfurter haben das „Gesundheitsschnapserl“ nach einem strengen Geheimrezept geschaffen. Am Green Care-zertifizierten Osttiroler Biobauernhof wird immer wieder an neuen Ideen getüftelt. Bald soll sogar ein Müsli am Hof wachsen.