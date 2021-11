Keine OP! Füchsin hatte Glück im Unglück

Kein Ersatz geplant

Den Weg zurück absolviert sie in der Steiermark. „Der Klub hat mich bei der Reha bestens versorgt, also bleib ich auch da“, sagt Zizic, neben Schuster-Levak die Topspielerin des WHA-Klubs. Trotz der schwerwiegenden Ausfälle (für Magg ist die Saison überhaupt vorbei) wird nicht extra nachgerüstet. Obmann Heinz Rumpold: „Es steht ja noch eine Länderspielpause auf dem Programm, bis zur Winterpause finden also nur mehr drei Ligaspiele statt.“