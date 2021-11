Geringste Arbeitslosigkeit seit 20 Jahren in Tirol

Mit Stichtag 31. Oktober waren in Tirol 17.783 Personen ohne Job (darüber hinaus befanden sich 2631 in einer Schulung). „Im Vergleich zum Oktober 2020 sind das um 10.555 Menschen weniger (-37,2 %). Österreichweit liegt der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei 24,8 Prozent mit insgesamt 269.514 Personen“, berichtete das AMS Tirol am Dienstag in einer Aussendung.