Rennweg: Am Weg zur Schule wird es sicherer

Umbauarbeiten auf Hochtouren

Vor dem Schulgebäude entstehen aktuell weitere Elternparkplätze. Aschbacher: „Somit gewährleisten wir, dass die Kinder sicher in den Unterricht gelangen.“ Auch eine Grünfläche sowie eine Verlängerung des Gehsteiges in Richtung Schule werden in Angriff genommen. „Die Bauarbeiten laufen hierfür bereits auf Hochtouren“, fügt der Gemeindechef hinzu.