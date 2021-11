Dem Großvieh gehen die Tierärzte aus

„Der Beruf muss attraktiver gemacht werden“

Für beide ist klar: „Es muss rasch gehandelt werden, um dem Mangel entgegenzuwirken. Das Thema Veterinärmedizin muss bereits in landwirtschaftlichen Schulen verstärkt beworben werden.“ Die Ansiedelung junger Tierärzte werde außerdem kaum gefördert. „In Zusammenarbeit mit der Vetmeduni und heimischen Nutztierärzten sollen Studenten in Form von bezahlten Praktika schon in der Ausbildung nach Kärnten geholt werden!“