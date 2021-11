Die Zauberflöte im Neonfarbenrausch der 1980er

Reminiszenz an die 80er

Das Ganze spielt sich in fantasievoll designten Kostümen in einem minimalistischen, aber künstlerisch äußerst beeindruckend gestalteten Bühnenbild (inklusive geschickt genutzter Drehbühne) mit viel an farbenfrohem Licht ab. Weshalb etlichen Szenen in den zwei Aufzügen der Oper frappierend an die neon-bunten MTV-Spots der 80er Jahre erinnern. Für Bühnenbild und Kostüme zeigt ein junges, engagiertes Duo verantwortlich: Laura Maimberg und Paul Sturminger, der Sohn des bekannten Regisseurs Michael Sturminger (Salzburger „Jedermann“).