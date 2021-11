Steirer von eigenem Wagen überrollt und gestorben

Der Mann dürfte gegen 2 Uhr mit seinem Kastenwagen auf einer Gemeindestraße von Naas-Dorf in Richtung Patscha gefahren sein. In einer starken Linkskurve kam er - vermutlich aufgrund von Straßenglätte - den Spuren zufolge rechts von der Fahrbahn ab. Es gelang ihm, den Wagen wieder auf die Straße zurück zu lenken, dann hielt er an.