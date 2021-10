ÖFB-Team „vielleicht nicht allen wichtig genug!“

„Krone“: Trotz Ihres „Ja“ zu Foda ist das Team eine „Baustelle“.

Milletich: Keine Frage, dem muss man sich stellen. Aber nicht im populistischen, sondern im inhaltlichen Sinn. Wir werden in nächster Zeit eine Entscheidung treffen müssen, die kann so oder so, richtig oder falsch sein.