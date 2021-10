So funktionieren die PCR-Gurgeltests für zuhause

Inmitten von explodierenden Corona-Zahlen kocht zurzeit jedes Bundesland sein eigenes Pandemie-Süppchen. So auch Salzburg. Vom Land heißt es: Weil zu wenig Salzburger gegen das Coronavirus geimpft sind, sind zusätzliche Maßnahmen notwendig. Dazu zählen nun auch die PCR-Gurgeltests für zuhause. Sie sind kostenlos und sollen im Rahmen der 3G-Kontrollen und vor Verwandtschaftsbesuch und Co. Sicherheit bringen. In einer Packung befinden sich zehn Tests, außerdem drei personalisierte Bögen mit QR-Codes, über die die Proben registriert werden. Mit einer Packung können sich also bis zu drei Personen testen.