Verstorbener Zwilling ist Schutzengerl für Bruder

Die Neugeborenen kamen in zwei verschiedene Brutkästen, die Eltern schwankten zwischen ihnen buchstäblich zwischen Hoffnung und Angst. Und dann die für Eltern so schreckliche Entscheidung: „Die Ärzte haben gesagt, dass Lucas’ Leiden anfangen würden, sobald er aus dem Tiefschlaf kommt“, so der Vater. „Er würde nie allein atmen können, mit einem Beatmungsgerät am Rücken leben müssen, künstlich ernährt, mit künstlichem Darmausgang. Die Ärzte fragten uns: Soll die Intensivmedizin zurückgefahren werden, sollen wir Luca friedlich einschlafen lassen?“ Die Eltern ließen ihr Kind auf Mamas Brust entschlafen. Eine Entscheidung aus Liebe. Danach brauchten sie lange therapeutische Hilfe.