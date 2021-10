Schweizer Jazz-Quintett liefert brodelnde Oden

Bildhaft erzählte Geschichten

Oft also brodelt es bei Roofer. Jedoch ist das aus dem Free-Jazz hinüber schwappende Geräusch nur ein Aggregatzustand des Quintetts. Schwerblütig körnend dank Maurus Twerenbolds Posaune, erzählen die Musiker vor allem bildhaft Geschichten. In „Starlex Complex“ wird etwa ein an den Drums (Michi Stulz) bluesig zurecht geschaufelter Berg erklommen. Mitten in der Wanderung stockt der Beat, Fanfaren sprengen den Weg frei, plötzlich rinnt der Sound in Richtung Swing - und alles schwebt.