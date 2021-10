Mbappe: PSG hat mir „Boden unter Füßen weggezogen“

Kindheitstraum

Der Frust sitzt offenbar nach wie vor tief. 2024 möchte Mbappe bei Olympia in Paris dabei sein. „Ich möchte die Spiele erleben. Es ist ein starkes, inneres Gefühl, als wäre ich dazu bestimmt, an diesem großen Fest in meiner Stadt, in meinem Land, hundert Jahre nach dem letzten Mal in Frankreich teilzunehmen“, so der Angreifer.