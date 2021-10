Trofaiach: E-Bikes aus mehreren Kellern gestohlen

Die dreisten E-Bike-Diebe spazierten vermutlich über den offenen Haupteingang in die zwei Wohnhäuser in der Langefelderstraße in Trofaiach. Von kurz vor Mitternacht am Donnerstagabend bis Freitag 13 Uhr führten sie ihren Raubzug durch: Sie stahlen insgesamt fünf E-Bikes aus dem unversperrten Abstellraum und den abgesperrten Kellerabteilen. Diese brachen die bislang unbekannten Täter gewaltsam auf. Der Schaden ist beträchtlich: Zentausend Euro.