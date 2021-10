Bärnbach und Oberdorf: Infizierte bei Abendevents

Gleich bei zwei Abendveranstaltungen Montagnacht wurden zwei Corona-Fälle bekannt: Bei der Jubiläumsgala „10 Jahre Düsenflitz“ in Bärnbach und beim Konzert „Die Draufgänger & K‘s Live“ in Oberdorf. Die Bezirkshauptmannschaft ruft alle Besucher, die sich im am 25. Oktober bei einem der beiden Events befunden haben, auf, ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Bei Symptomen ist das Gesundheitstelefon 1450 zu kontaktieren.