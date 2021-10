39.800 Parksünder lassen in Linz Kasse klingeln

2020 hatte Linz im ersten Lockdown als eine der ersten Städte in Österreich die Gebührenpflicht in den Kurzparkzonen ausgesetzt. Nicht nur deshalb gingen die Erlöse um rund 20 Prozent zurück. In den letzten Monaten hat sich die Situation allerdings wieder beruhigt, konnten von Jänner bis September bereits wieder rund 3,6 Millionen Euro aus den Automaten, der bargeldlosen NFC-Zahlung und dem Handyparken eingenommen werden. Aber vor allem auch dank der steigenden Zahl an Parksündern klingelte wieder verstärkt die Kasse. So wurden heuer von März bis September 39.800 Strafmandate ausgestellt – immerhin satte 8000 „Zetteln“ mehr als im Vorjahr.