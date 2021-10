Corona Höchstwert: Kommt Lockdown für Ungeimpfte?

Die Corona Zahlen explodieren. Letzte Woche waren es vergleichsweise „nur“ 3582 neue Corona-Fälle, nun wurden in den letzten 24 Stunden jedoch 5861 Neuinfektionen registriert, das ist der bis jetzt höchste Wert des ganzen Jahres. Die Zahl der Hospitalisierungen stieg auch wieder an. 17 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben. Steigen die Zahlen weiter, muss eine Lösung her. Einen kompletten Lockdown für Österreich wird es aber vermutlich nicht mehr geben. Nun stellt sich die Frage, ob ein Lockdown für Ungeimpfte die Zahlen wieder sinken lassen würde. Was denken Sie darüber? Würde ein temporärer Lockdown für Impfgegner den ausschlaggebenden Unterschied bringen? Wir sind auf Ihre Meinung zu unserer Frage des Tages sehr gespannt und freuen uns auf Ihren Kommentar!