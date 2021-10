Schwangere Elfjährige zu Geburt gezwungen

„Erzwungene Schwangerschaft eines Mädchens gilt als Folter“

Die katholische Kirche in dem südamerikanischen Land wies in einer Mitteilung zurück, eingeschritten zu sein, damit das Mädchen die Schwangerschaft fortsetze. „Die erzwungene Schwangerschaft eines Mädchens gilt als Folter“, hieß es jedoch in einer Mitteilung der Vereinten Nationen in dem Andenstaat am Mittwochabend (Ortszeit). Demnach drängte die UNO auf den Schutz der Rechte von Mädchen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind.