Diese Klausel kostet den Meister Millionen

Serie geht weiter

Indes blieb die Elf von Matthias Jaissle auch im 20. Saisonspiel ungeschlagen, bezwang St. Pölten im Cup-Achtelfinale auswärts mit 3:0. Guindo, Adamu und Kristensen trafen für den Titelverteidiger, der sich in Hälfte eins überraschend schwer tat. Der Bullen-Gegner in der Runde der letzten Acht wird am Sonntag in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ ermittelt.