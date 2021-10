„LinzistLinz“-Pakete für Stadttouristen geplant

„Making-of-Video“ kommt

Ob das Video sich auch bereits in den Nächtigungszahlen, die im September mit 77.891 Übernachtungen erstmals wieder auf Vor-Corona-Niveau waren, niederschlägt, sei dahin gestellt, wenngleich Tourismusdirektor Georg Steiner meint: „Wir wissen von den Linzer Hoteliers, dass einige Touristen, die da waren, sich auf das Video bezogen haben.“ Laut Steiner sind die nächsten Schritte in Planung. Es wird ein Video über den durchaus skurrilen Videodreh geben, außerdem bastelt man an speziellen „LinzistLinz“-Paketen. Dass dies von Erfolg gekrönt sein kann, zeigt aktuell die Stadt Ludwigshafen. Die kokettiert, nachdem sie in einer Satiresendung zur hässlichsten Stadt Deutschlands gekürt wurde, mit Authenzität und bietet unter dem Namen „Germany's Ugliest City Tours“ Führungen zu „hässlichen Orten“ in der Stadt an. Die Nachfrage ist riesig.