„Wels-Land“ im hohen Norden mit viel Potenzial

Das Waldviertel kann auf eine lange Tradition in der Fischwirtschaft verweisen, die nun an der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof in Zwettl mit modernen Mitteln fortgeführt wird. Das neueste Projekt zur nachhaltigen Aquakultur sind Kreislaufanlagen in mobilen Containern, in denen nun Welse gezüchtet werden.