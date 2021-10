Landes-Gerätschaften kommen unter den Hammer

Auch wer sich für den bevorstehenden Winter eindecken möchte, könnte bei der Online-Auktion fündig werden. So werden dort Schneepflüge und Aufsatzstreuer angeboten. Außerdem gibt es Anhänger, Motorsägen, Werkstattausrüstung, Motorsensen und viele weitere Geräte aus dem Fundus des Landes zu ergattern. All jene, die mitbieten möchten, können dies über die Homepage www.dorotheum-fahrzeuge.com tun. Aufgepasst! Am Tag zuvor haben Interessierte die Möglichkeit, die angebotenen Objekte direkt vor Ort in Innsbruck zu besichtigen.