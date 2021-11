Tiere sagen Danke - „Striezi“

Noch dazu gab es zu dieser Zeit starken Schneefall. Cornelia Hofer suchte verzweifelt, gab die Hoffnung schon fast auf, wandte sich jedoch an die „Krone“-Tierecke. Sogar am selben Tag, an dem die Suchmeldung erschien, kam die erlösende Nachricht: „Wir haben die ’Striezi’ gefunden! Vielen Dank für die rasche Hilfe!“ Ein Nachbar hatte den Aufruf in der „Krone“ gesehen und sich gemeldet - die Mieze hielt sich dort im Keller und auf der Terrasse auf. Auch unsere Redaktion freut sich über solche Happy-End-Geschichten und hofft weiterhin ihren Beitrag dazu leisten zu können.