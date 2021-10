Senioren-Paar in Stubenberg von Feuerwehr gerettet

Sonntagabend brach in einem Wohnhaus in Stubenberg am See ein Brand aus. Die beiden Bewohner (77,78) konnten von der Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Sie wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Durch den Brand wurden ein Zimmer und die Einrichtung zerstört, die Ursache muss erst ermittelt werden.