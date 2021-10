Mit Nuller aus Znaim ging’s für Salzburger heim

Am Nationalfeiertag hatten die Eisbullen nichts zu bejubeln. Nach fünf Ligaspielen in Folge gingen Raffl (feierte Rückkehr) und Co. im tschechischen Znaim zum ersten Mal wieder ohne Punkte vom Eis, verloren gegen glücklichere Adler mit 1:3. Immerhin kündigen sich weitere Rückkehrer für das Heimspiel am Freitag an.