„Ich möchte meine ganze Geschichte erzählen“

„Krone“: Am 12. November kommt Ihr Dokumentarfilm in die Kinos, zwei Tage vorher gibt es den Film vorab im Metropol Kino in Innsbruck zu sehen. Warum genau in dieser Stadt?

Aksel Lund Svindal: Zu Innsbruck habe ich eine besondere Verbindung, weil ich dort gewohnt habe. Die Stadt ist wirklich schön, aber vor allem liegt sie in der Mitte des Skizentrums. Man kommt überall einfach hin. Zudem glaube ich, dass in Tirol das Interesse für meinen neuen Film groß ist.