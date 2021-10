Kult-Komiker Helge Schneider in Bestform

Tourstopp in Linz

Natürlich folgt das neue Tourprogramm des Multitalents aus Mülheim an der Ruhr diesem Rezept. Es trägt den verheißungsvollen Titel „Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers“. Damit begeisterte Schneider am Samstag ein volles Linzer Brucknerhaus.