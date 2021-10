Handl Tyrol punktet mit neuen Snacks

Karl Christian Handl führt das Tiroler Unternehmen bereits in vierter Generation. Ihn freute es besonders, dass es nun wieder möglich war, mit Kunden und Produzenten auf dieser Leitmesse direkt ins Gespräch zu kommen: „Nun können wir unsere Neuheiten unseren Kunden und Partnern wieder persönlich vorstellen und in den direkten Austausch kommen. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, mit unseren Innovationen neue Impulse in unserer Branche zu setzen.“