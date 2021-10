Nordirland verliert in ÖFB-Gruppe gegen England

Nordirland kommt erwartungsgemäß mit einem Negativerlebnis im Gepäck zum Heimspiel in der Frauen-Fußball-WM-Qualifikation gegen Österreich. Die Nordirinnen hielten am Samstagabend zwar im Londoner Wembley gegen EM-2022-Gastgeber England ein torloses Remis, zogen am Ende aber noch mit 0:4 den Kürzeren. Mit der überragenden Beth Mead (64., 75., 78.) und Bethany England (72.) trafen Wechselspielerinnen. Die ÖFB-Auswahl ist am Dienstag (20.00 Uhr) in Belfast zu Gast.