Steirer warteten vergeblich auf ihr Testergebnis

Einige Steirer warteten am Samstag vergeblich auf ihr Testergebnis. Schuld sei ein Update im Bundesrechenzentrum gewesen, erklärte man beim Land auf „Krone“-Anfrage, positiv getestete Personen seien telefonisch informiert worden. Im Umkehrschluss heißt das, dass all jene, die nicht kontaktiert wurden, beruhigt sein können - sie sind nicht infiziert. Am Sonntag haben die Teststraßen geschlossen, bis Montag sollte wieder alles reibungslos funktionieren.