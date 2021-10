Gesicht beim Putzen einer Maschine verbrannt

Dass Putzen nicht ungefährlich ist, bewies der Arbeitsunfall in Gleisdorf am Samstagvormittag in einem Industriebetrieb: Zu früh nahm ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Weiz den Deckel einer Arbeitsmaschine ab. Der heiße Dampf, der unter hohen Druck aus der Maschine entwich, verursachte daraufhin Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht des jungen Mannes. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus nach Graz.