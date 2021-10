Weinbauern lassen den Doppler wieder aufleben

Österreichisches Kulturgut

Einer von zwei Steirern unter ihnen ist Michi Lorenz vom gleichnamigen Weingut in Kitzeck im Sausal (Bezirk Leibnitz). Er bewirtschaftet 16 Hektar Weingärten in besten Lagen - alles bio und möglichst naturbelassen. Ein Teil der Ausbeute des Jahrgangs 2020 fand erstmals wieder den Weg in die Zwei-Liter-Flasche. „Der Doppler ist österreichisches Kulturgut. Und Großflaschen sind ja gerade in, wenn man nur an das französische Magnum-Format denkt.“