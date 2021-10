Heimliche Spielsucht machte Familienvater zum Dieb

Akkus und Geräte

Um seine heimliche Spielsucht zu finanzieren, verkaufte der Werkzeug-Vertreter zuvor gestohlenes Diebesgut günstig weiter. Zweimal pro Woche wanderten bei Einkaufstouren in Baumärkten Akkus und andere Elektrogeräte in seine Taschen. Rund 6000 Euro habe er im Frühjahr dieses Jahres auf diese Art lukrieren können. „Ich geniere mich bis heute dafür, meine Familie weiß nichts von alledem“, erklärte der Langfinger. Zu Beginn gelang es dem Familienvater noch, Geld vom Konto abzuzweigen, „aber irgendwann ist das nicht mehr gegangen“. Reumütig hat er alle ihm zur Last gelegten Diebstähle - und noch mehr - gestanden und die Schäden wiedergutgemacht. Die Richterin ließ Milde walten: 90 Stunden gemeinnützige Arbeit.