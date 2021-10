Victoria Beckham: Ihre Kids lieben ihre 90er-Looks

Alte Looks kommen bei Beckham-Kids gut an

„Meine Kinder kramen alle meine alten Fotos heraus!“, verriet sie dem „Wall Street Journal“. „Es gibt ein Paparazzi-Foto von mir, auf dem ich zu Marks & Spencers gehe, und ich bin am Telefon, trage eine Trainingshose, eine Art Turnschuh und habe eine große silberne Jacke an. Cruz hat mir das Bild vor ein paar Wochen geschickt und meinte: ,Mama, du siehst so cool aus, warum ziehst du dich nicht mehr so an?’ Und ich dachte, wenn ich mich jetzt so anziehen würde, würde ich von der Modepolizei weggesperrt werden.“