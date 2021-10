Mucha: „Kameras zeigen wirklich jeden Makel“

Nicht nur ihre CC-Cream ist die meistverkaufte in ganz Amerika: die Make-Up-Marke IT-Cosmetics bricht regelmäßig (Verkaufs-)Rekorde. Nun möchten sie den Pflegemarkt neu aufrollen. Weg mit dem Chi-Chi, her mit den Wirkstoffen: in den neuen Seren werden nur hochkonzentrierte Wirkstoffe eingesetzt, deren Wirkung wissenschaftlich bewiesen sind. Vegan, duftfrei und für den täglichen Gebrauch. Beim Launch zeigten sich Promis und Blogger neugierig.