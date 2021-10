Köflach: Stoelzle Oberglas investiert 22 Millionen

In acht Wochen fertig

22 Millionen Euro investiert Stoelze Oberglas in Köflach in eine neue, größere Weißglaswanne. Diese soll in acht Wochen Bauzeit fertig sein und Tageskapazität von rund 270 Tonnen Glas schaffen - und das wesentlich energieeffizienter und nachhaltiger als bisher.