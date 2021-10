Green Tech Cluster: Steirer als Klima-Vorreiter

Unlängst war der US-Nachrichtensender CNN in der Steiermark. „Die wollten wissen, wie wir in Mellach aus der Kohle aussteigen. Und wie an der TU Graz geforscht wird“, berichtet Bernhard Puttinger, Geschäftsführer vom Green Tech Cluster. Die Steiermark ist ein Hotspot für Klimaschutz-Technologien.