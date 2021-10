Serie A will lebenslange Stadion-Sperre für Fans

Die italienische Serie A will härter gegen rassistische Fans vorgehen und diese dauerhaft aus den Stadien verbannen. Das kündigte Liga-Chef Paolo Dal Pino am Dienstag an. „Wir arbeiten an einer Übereinkunft über lebenslange Sperren für jene, die sich rassistisch schuldig machen, und zwar nicht nur für ein Stadion, sondern für alle“, sagte Dal Pino.