Annaberg traf schon vor Kontrollen erste Maßnahmen

Schon vor knapp einem Jahr explodierten in Annaberg-Lungötz die Coronazahlen, nun ist es wieder so weit: In den letzten Tagen hatte die Gemeinde viele Covid-Fälle zu verzeichnen, das Land zieht nun Konsequenzen. Ab Mittwoch gelten Ausreisebeschränkungen. Die 7-Tage-Inzidenz von Annaberg-Lungötz beträgt über 2500, auch die Impfquote im Ort ist ausbaufähig – gerade einmal jeder Zweite ist geimpft.