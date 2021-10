Verlassene und mystische Orte in und rund um Wien

Friedhof der Namenlosen

Nur ein paar Schilder am Wegesrand weisen auf diesen Ort hin: Am Friedhof der Namenlosen beim Alberner Hafen in der Hafenzufahrtsstraße in Wien-Simmering wurden Menschen begraben, die zwischen 1840 und 1940 von der Donau angeschwemmt wurden. Von vielen der Todesopfer weiß man weder den Namen noch die Todesursache. Bei manchen Menschen konnte die Identität nachträglich geklärt werden. Weltweit ist dieser Friedhof die einzige Begräbnisstätte, die ausschließlich den Opfern eines Flusses vorbehalten sind.