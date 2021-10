Feinstaub-Belastung gering - aber kein Aufatmen!

In den letzten 20 Jahren habe sich, laut dem Leiter des Grazer Umweltamts, der Feinstaub stark reduziert: „In den Zweitausender-Jahren gab es bis zu 120 Tage, an denen der Grenzwert überschritten wurde. An der Messstation Graz Don Bosco waren es in diesem Jahr bislang nur 19 Tage.“ Emissionen wurden etwa durch die Umstellung auf Fernwärme beim Heizen oder durch den Einbau von Partikelfilter in Autos stark verringert. Gleichzeitig bringt der Klimawandel mit dem wärmeren Wetter die hier ausnahmsweise angesprochenen Vorteile.