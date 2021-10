Michael Wendler will zurück nach Deutschland

Der Haftbefehl gegen den umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler wegen Nichterscheinens vor Gericht ist aufgehoben worden, wie ein Sprecher des Landgerichts Duisburg am Montag mitteilte. Die Aufhebung sei bereits am 22. September erfolgt, nachdem der Anwalt des 49-Jährigen Beschwerde dagegen eingelegt hatte. Wendler, der derzeit in den USA lebt, kündigte gegenüber Medien an, künftig wieder in Deutschland Musik machen zu wollen.