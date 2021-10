Trümmerfeld nach Unfall: Zwei Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte hat ein Frontalzusammenstoß zweier Autos am Sonntagabend in Niederösterreich gefordert. Die beiden Fahrzeuge waren auf der B4 bei Großweikersdorf im Bezirk Tulln kollidiert, die Lenkerinnen wurden dabei in den völlig zerstörten Autos eingeklemmt und mussten aus den Wracks befreit werden. Hart ins Gericht ging die Feuerwehr mit dem Verhalten einiger Autofahrer.