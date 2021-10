Bei Pichlers Premierentor jubelte der Papa mit

Papa Paul, Onkel und Cousine auf der Tribüne

Da ist jedes Tor wichtig – wie jenes Samstag beim 1:1 in Ingolstadt. Wo Pichler per Kopf das 1:0 und sein erstes Profitor in Deutschland glückte – beim vierten Einsatz, dem zweiten von Beginn an. Da jubelten Papa Paul, der Onkel und eine Cousine auf der Tribüne mit. Die hatten extra den Weg nach Ingolstadt angetreten. „Ich bin mir sicher, dass ich mit zunehmender Spielzeit noch besser werden kann“, meinte der Stürmer, der in Gneis zu kicken begann, sich später in Anif, Grödig, bei Klagenfurt und Austria Wien (57 Spiele, elf Tore) durchsetzte.