Was für ein Interview! Suljovic mega-emotional

Dieses Interview hat definitiv Kult-Potenzial! Mensur Suljovic zeigte sich nach seinem dramatischen 10:9-Sieg im Achtelfinale der European Darts Championship in Salzburg im krone.tv-Flash-Talk unglaublich emotional. „Come oooooooooon“, brüllte „The Gentle“ ins Mikrofon. Davor sprach er auch über den unglaublichen Krimi, die Unterstützung der Fans, die Location in Salzburg, Tränen auf der Bühne und das so nah gewesene Karriereende. Tickets für den Sonntag gibt‘s übrigens hier.